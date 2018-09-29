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Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Ринат

Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2016

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