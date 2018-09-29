ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 44 тыс. км
Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Ринат
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Охранная система
Центральный замок
Описание
Все вопросы по телефону
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.