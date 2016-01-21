ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: радио
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в хорошем состоянии, все функции в рабочем состоянии
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