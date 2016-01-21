ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 15.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 64 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: радио Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии, все функции в рабочем состоянии