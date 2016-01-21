ВАЗ (LADA) Priora

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: радио

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии, все функции в рабочем состоянии

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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