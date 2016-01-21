ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 152 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Комплектация люкс. Торг
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