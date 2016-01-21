ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 152 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Комплектация люкс. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Марьино

225 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 188,5 тыс. км.
Краснодарский край, Октябрьская

155 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 31 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

280 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 102 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

185 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале