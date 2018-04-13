ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Марьино, Краснодарский край
Имя: Николай
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
не битая не крашенная 1хозяин
состояние хорошее
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