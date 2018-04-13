не битая не крашенная 1хозяин состояние хорошее

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Николай

Цена: 225 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2011

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