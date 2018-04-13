ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Марьино, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

не битая не крашенная 1хозяин
состояние хорошее

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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