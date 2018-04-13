ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 188,5 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Октябрьская, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Машина в хорошем техническом состоянии.
Есть недочёты по кузову.
Остальные вопросы по телефону.
Торг уместен.
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