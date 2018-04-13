ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 188,5 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Октябрьская, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии.
Есть недочёты по кузову.
Остальные вопросы по телефону.
Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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