ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 12.05.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 188,5 тыс. км Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Октябрьская, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии.

Есть недочёты по кузову.

Остальные вопросы по телефону.

Торг уместен.