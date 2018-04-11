ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алена

Телефон:

Описание

Оригинальный ПТС. Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Куплен в салоне новым, находился в пользовании членов одной семьи.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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