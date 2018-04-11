ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 116 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алена Телефон:

Описание

Оригинальный ПТС. Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Куплен в салоне новым, находился в пользовании членов одной семьи.