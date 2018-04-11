ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алена
Телефон:
Описание
Оригинальный ПТС. Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Куплен в салоне новым, находился в пользовании членов одной семьи.
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