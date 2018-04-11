ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 74 тыс. км Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Арарат Телефон:

Описание

Продается Лада Приора 2013 года, в хорошем состоянии, не крашенная не битая. Торг при осмотре.