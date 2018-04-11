ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Арарат
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Описание
Продается Лада Приора 2013 года, в хорошем состоянии, не крашенная не битая. Торг при осмотре.
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