ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 97 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю хорошую машину состояние идеальное! Машина заводская, не битая, не крашена, есть кондюк, стеклоподъемники, сигнализация. Салон отличный! Все расходники поменял. Торг у капота.