ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 97 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продаю хорошую машину состояние идеальное! Машина заводская, не битая, не крашена, есть кондюк, стеклоподъемники, сигнализация. Салон отличный! Все расходники поменял. Торг у капота.
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