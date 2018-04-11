ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю хорошую машину состояние идеальное! Машина заводская, не битая, не крашена, есть кондюк, стеклоподъемники, сигнализация. Салон отличный! Все расходники поменял. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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