ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Продам свою приору. Первый владелец из Анапы - купил новой в автосалоне «Новороссавто». Второй оттуда же. В 2014 март месяц я перегнал в свой район. Состояние на отлично. Никаких вмятин и ДТП. Комплектация максимум. Всё работает. Слежу за машиной и езжу аккуратно. Пробег абсолютно настоящий. Машина ночует в гараже. Торг минимальный. Летний комплект хороших колёс прилагается.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.