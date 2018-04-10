ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам свою приору. Первый владелец из Анапы - купил новой в автосалоне «Новороссавто». Второй оттуда же. В 2014 март месяц я перегнал в свой район. Состояние на отлично. Никаких вмятин и ДТП. Комплектация максимум. Всё работает. Слежу за машиной и езжу аккуратно. Пробег абсолютно настоящий. Машина ночует в гараже. Торг минимальный. Летний комплект хороших колёс прилагается.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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