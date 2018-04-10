ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 77 тыс. км Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продам свою приору. Первый владелец из Анапы - купил новой в автосалоне «Новороссавто». Второй оттуда же. В 2014 март месяц я перегнал в свой район. Состояние на отлично. Никаких вмятин и ДТП. Комплектация максимум. Всё работает. Слежу за машиной и езжу аккуратно. Пробег абсолютно настоящий. Машина ночует в гараже. Торг минимальный. Летний комплект хороших колёс прилагается.