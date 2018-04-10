ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 165 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Не бит, не крашеная, на заводской краске. По кузову есть царапины. Состояние среднее. Не работает прибор, панель и надо менять левую фару. Четыре стеклоподъёмника. АБС без кондиционеров и без музыки. Торг при осмотре. Обмен на Приору универсал с моей доплатой или ВАЗ 2111 универсал. С вашей доплатой.
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