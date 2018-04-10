ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 200 тыс. км Цена: 165 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Не бит, не крашеная, на заводской краске. По кузову есть царапины. Состояние среднее. Не работает прибор, панель и надо менять левую фару. Четыре стеклоподъёмника. АБС без кондиционеров и без музыки. Торг при осмотре. Обмен на Приору универсал с моей доплатой или ВАЗ 2111 универсал. С вашей доплатой.