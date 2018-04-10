ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 165 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Не бит, не крашеная, на заводской краске. По кузову есть царапины. Состояние среднее. Не работает прибор, панель и надо менять левую фару. Четыре стеклоподъёмника. АБС без кондиционеров и без музыки. Торг при осмотре. Обмен на Приору универсал с моей доплатой или ВАЗ 2111 универсал. С вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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