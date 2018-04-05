ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Герман
Телефон:
Описание
Я хозяин, автомобиль в хорошем состоянии, вложений не требует. Все вопросы по телефону.
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