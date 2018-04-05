ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Герман

Телефон:

Описание

Я хозяин, автомобиль в хорошем состоянии, вложений не требует. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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