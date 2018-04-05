ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 200 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Герман Телефон:

Описание

Я хозяин, автомобиль в хорошем состоянии, вложений не требует. Все вопросы по телефону.