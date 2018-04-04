ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 137,777 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Староминская, Краснодарский край
Имя: Эдуард
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. ГУР, АБС, передние стеклоподъемники, сигнализация с доводчиками стёкол, без кондиционера. Стоит хорошая музыка с усилителем и самбуфером. Возможен обмен.
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