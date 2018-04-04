ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 137,777 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Староминская, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. ГУР, АБС, передние стеклоподъемники, сигнализация с доводчиками стёкол, без кондиционера. Стоит хорошая музыка с усилителем и самбуфером. Возможен обмен.