ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 137,777 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Староминская, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. ГУР, АБС, передние стеклоподъемники, сигнализация с доводчиками стёкол, без кондиционера. Стоит хорошая музыка с усилителем и самбуфером. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 56,346 тыс. км.
Краснодарский край, Павловская

450 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 56,346 тыс. км.
Краснодарский край, Павловская

450 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

247 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

247 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2111

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

205 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 64 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

195 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале