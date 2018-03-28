ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 56,346 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Павловская, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продаю "брюнетку" цвета "пантера", чистый ухоженный салон,в авто не курили,двигатель и коробка без нареканий,ходовая в отличном состоянии, стоит хорошая музыка,камера заднего вида,прицепное устройство,коврики салон плюс багажник,летняя новая резина TOYO 195/55 R15 на литье.