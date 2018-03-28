ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 56,346 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Павловская, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продаю "брюнетку" цвета "пантера", чистый ухоженный салон,в авто не курили,двигатель и коробка без нареканий,ходовая в отличном состоянии, стоит хорошая музыка,камера заднего вида,прицепное устройство,коврики салон плюс багажник,летняя новая резина TOYO 195/55 R15 на литье.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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