ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 56,346 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Павловская, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продаю "брюнетку" цвета "пантера", чистый ухоженный салон,в авто не курили,двигатель и коробка без нареканий,ходовая в отличном состоянии, стоит хорошая музыка,камера заднего вида,прицепное устройство,коврики салон плюс багажник,летняя новая резина TOYO 195/55 R15 на литье.
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