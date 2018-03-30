ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Продам Приору! Цвет сине-черный (Космос). Сигнализация с обратной связью и автозапуском, бережная эксплуатация. После небольшого ДТП, менялась задняя дверь со стороны водителя, покрашено в цвет кузова не отличить. Расход небольшой, по Сочи до 6,5-7 литров. Комплектация - норма (без кондера). Вторая машина в семье, поэтому пробег небольшой. Обмен неинтересен. Торга нет!
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