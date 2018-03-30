ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 50 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продам Приору! Цвет сине-черный (Космос). Сигнализация с обратной связью и автозапуском, бережная эксплуатация. После небольшого ДТП, менялась задняя дверь со стороны водителя, покрашено в цвет кузова не отличить. Расход небольшой, по Сочи до 6,5-7 литров. Комплектация - норма (без кондера). Вторая машина в семье, поэтому пробег небольшой. Обмен неинтересен. Торга нет!