ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продам Приору! Цвет сине-черный (Космос). Сигнализация с обратной связью и автозапуском, бережная эксплуатация. После небольшого ДТП, менялась задняя дверь со стороны водителя, покрашено в цвет кузова не отличить. Расход небольшой, по Сочи до 6,5-7 литров. Комплектация - норма (без кондера). Вторая машина в семье, поэтому пробег небольшой. Обмен неинтересен. Торга нет!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 233 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

165 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

310 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

250 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

310 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

250 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 101,883 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

257 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале