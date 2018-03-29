ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 233 тыс. км
Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Тера
Телефон:
Описание
Срочно продаю нужны деньги обмена нет торг уместен. Юридический чиста.
пробег 230 км.год 2008 ноябрь клапана не гнёт 100%. Звонит в любое время.
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