ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 233 тыс. км Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Тера Телефон:

Описание

Срочно продаю нужны деньги обмена нет торг уместен. Юридический чиста.

пробег 230 км.год 2008 ноябрь клапана не гнёт 100%. Звонит в любое время.