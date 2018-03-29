ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Араик
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует. Не битый, не крашеный. Есть вопросы? Звоните.
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