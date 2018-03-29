ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 33 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Араик Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует. Не битый, не крашеный. Есть вопросы? Звоните.