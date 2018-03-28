ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 175 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Приора ноября 2009 года, эксплуатируется с 2010 г. Кондиционер. Я - 4 хозяин.

За время эксплуатации выполнен капитальный ремонт двигателя, коробки передач и подвески, заменены в круг тормоза, прокачана тормозная система, натянут ручник (тормоза феродо, не скрипят) замены все датчики, автомобиль полностью обслужен

Я - собственник.

Автомобиль полностью шумоизолирован, передние сидения Рекаро, чехлы из качественной эко кожи, подсветка всех приборов переделана из убл*дского зеленого в белый с красным, как на нормальных иномарках, установлена сигнализация с обратной связью, на автомобиле стоит хорошая резина (Pirelli) с жирным протектором.

Стоит абсолютно новый дорогой аккумулятор.

Многие чеки о ремонтах, и запчастях сохранены. Страховка до августа.