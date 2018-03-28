ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Приора ноября 2009 года, эксплуатируется с 2010 г. Кондиционер. Я - 4 хозяин.
За время эксплуатации выполнен капитальный ремонт двигателя, коробки передач и подвески, заменены в круг тормоза, прокачана тормозная система, натянут ручник (тормоза феродо, не скрипят) замены все датчики, автомобиль полностью обслужен
Я - собственник.
Автомобиль полностью шумоизолирован, передние сидения Рекаро, чехлы из качественной эко кожи, подсветка всех приборов переделана из убл*дского зеленого в белый с красным, как на нормальных иномарках, установлена сигнализация с обратной связью, на автомобиле стоит хорошая резина (Pirelli) с жирным протектором.
Стоит абсолютно новый дорогой аккумулятор.
Многие чеки о ремонтах, и запчастях сохранены. Страховка до августа.
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