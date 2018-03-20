ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Продаю свой автомобиль Лада Приора, 2010 года выпуска, комплектации Люкс, в хорошем состоянии. Цена 235000 рублей. Перекупщиков просьба не беспокоить. Все вопросы по телефону. Фото не загружаются, скину на Ватс Ап.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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