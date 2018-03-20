ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Описание
Продаю свой автомобиль Лада Приора, 2010 года выпуска, комплектации Люкс, в хорошем состоянии. Цена 235000 рублей. Перекупщиков просьба не беспокоить. Все вопросы по телефону. Фото не загружаются, скину на Ватс Ап.
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