ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 150 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Продаю свой автомобиль Лада Приора, 2010 года выпуска, комплектации Люкс, в хорошем состоянии. Цена 235000 рублей. Перекупщиков просьба не беспокоить. Все вопросы по телефону. Фото не загружаются, скину на Ватс Ап.