ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 227 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Арсен
Описание
Продам лада Приора 2009 года выпуска! Очень красивый цвет Сочи. Самая полная комплектация: кондиционер, датчик дождя, 4 электростеклоподьемника, АБС, ЭУР, обогрев сидений, подушки безопасности пассажира, и водителя, и т. д. Машина для своих лет в идеальном состоянии! Кузов без притертостей, салон чистый не потертый, двигатель, коробка в идеале! Перекупы мимо! Торг у капота минимальный
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