ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 227 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Арсен

Телефон:

Описание

Продам лада Приора 2009 года выпуска! Очень красивый цвет Сочи. Самая полная комплектация: кондиционер, датчик дождя, 4 электростеклоподьемника, АБС, ЭУР, обогрев сидений, подушки безопасности пассажира, и водителя, и т. д. Машина для своих лет в идеальном состоянии! Кузов без притертостей, салон чистый не потертый, двигатель, коробка в идеале! Перекупы мимо! Торг у капота минимальный

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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