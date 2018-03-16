ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 93 тыс. км Цена: 227 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Арсен Телефон:

Описание

Продам лада Приора 2009 года выпуска! Очень красивый цвет Сочи. Самая полная комплектация: кондиционер, датчик дождя, 4 электростеклоподьемника, АБС, ЭУР, обогрев сидений, подушки безопасности пассажира, и водителя, и т. д. Машина для своих лет в идеальном состоянии! Кузов без притертостей, салон чистый не потертый, двигатель, коробка в идеале! Перекупы мимо! Торг у капота минимальный