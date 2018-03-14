ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 32 тыс. км Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Целофан. Декабрь 2014 год. Пробег 32.000. 100% не скрученный любые проверки ТО проходила во время ПТС оригинал. Ходовая в идеале. Короче, машина целка, без вопросов. Запаска не снималась. В салоне не курили, салон новый. Торг только у капота. Обмена только на LEXUS IS 250 с моей доплатой.