ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Целофан. Декабрь 2014 год. Пробег 32.000. 100% не скрученный любые проверки ТО проходила во время ПТС оригинал. Ходовая в идеале. Короче, машина целка, без вопросов. Запаска не снималась. В салоне не курили, салон новый. Торг только у капота. Обмена только на LEXUS IS 250 с моей доплатой.
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