ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Целофан. Декабрь 2014 год. Пробег 32.000. 100% не скрученный любые проверки ТО проходила во время ПТС оригинал. Ходовая в идеале. Короче, машина целка, без вопросов. Запаска не снималась. В салоне не курили, салон новый. Торг только у капота. Обмена только на LEXUS IS 250 с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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