ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Один хозяин за машиной ухаживал. Салон чистый ухоженный. По кузову есть пару вмятин вакумом можно сделать, гнили и ржавчины нет.
По ходовой все отлично. Установлены валы рессирвер, поменяны мозги январь 7.2 и прошивка (из за этого поменян бу щиток приборов) волговские форсунки. Едет бодро руль никуда не тянет. Колеса 15 резина 50%, ещё отъездит. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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