ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Машина в отличном состоянии. Один хозяин за машиной ухаживал. Салон чистый ухоженный. По кузову есть пару вмятин вакумом можно сделать, гнили и ржавчины нет.
По ходовой все отлично. Установлены валы рессирвер, поменяны мозги январь 7.2 и прошивка (из за этого поменян бу щиток приборов) волговские форсунки. Едет бодро руль никуда не тянет. Колеса 15 резина 50%, ещё отъездит. Торг.
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