ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100 тыс. км Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Один хозяин за машиной ухаживал. Салон чистый ухоженный. По кузову есть пару вмятин вакумом можно сделать, гнили и ржавчины нет.

По ходовой все отлично. Установлены валы рессирвер, поменяны мозги январь 7.2 и прошивка (из за этого поменян бу щиток приборов) волговские форсунки. Едет бодро руль никуда не тянет. Колеса 15 резина 50%, ещё отъездит. Торг.