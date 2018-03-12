ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 97 тыс. км Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Федор Телефон:

Описание

Продам авто в отличном состоянии, машина не битая, не крашена 100% (проверяйте любыми приборами), даже бампера в родной краске, машина местная, один хозяин, ПТС оригинал, чистый и ухоженный салон, родной пробег, запаска не ставилась, комплектация: ГУР, АБС, сигнализация, литые диски, музыка, возможен торг.