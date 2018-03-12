ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 97 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Федор
Телефон:
Описание
Продам авто в отличном состоянии, машина не битая, не крашена 100% (проверяйте любыми приборами), даже бампера в родной краске, машина местная, один хозяин, ПТС оригинал, чистый и ухоженный салон, родной пробег, запаска не ставилась, комплектация: ГУР, АБС, сигнализация, литые диски, музыка, возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter