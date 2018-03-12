ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Федор

Телефон:

Описание

Продам авто в отличном состоянии, машина не битая, не крашена 100% (проверяйте любыми приборами), даже бампера в родной краске, машина местная, один хозяин, ПТС оригинал, чистый и ухоженный салон, родной пробег, запаска не ставилась, комплектация: ГУР, АБС, сигнализация, литые диски, музыка, возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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