ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Ирза
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Описание
Приора 2014 года, пробег 77 000 км. Не бита не крашена. Комплектация SE самая полная комплектация (4 подушки безопасности, ABS, EBD, антизанос (ESP), круиз-контроль, задние парктроники, подогрев сидений, подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик света, монитор сенсорный (FM, SD, USB) кондиционер, масла фильтра не давно поменял. Без вложений сел и поехал.
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