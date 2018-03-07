ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Ирза

Телефон:

Описание

Приора 2014 года, пробег 77 000 км. Не бита не крашена. Комплектация SE самая полная комплектация (4 подушки безопасности, ABS, EBD, антизанос (ESP), круиз-контроль, задние парктроники, подогрев сидений, подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик света, монитор сенсорный (FM, SD, USB) кондиционер, масла фильтра не давно поменял. Без вложений сел и поехал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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