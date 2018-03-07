ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 77 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Ирза Телефон:

Описание

Приора 2014 года, пробег 77 000 км. Не бита не крашена. Комплектация SE самая полная комплектация (4 подушки безопасности, ABS, EBD, антизанос (ESP), круиз-контроль, задние парктроники, подогрев сидений, подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик света, монитор сенсорный (FM, SD, USB) кондиционер, масла фильтра не давно поменял. Без вложений сел и поехал.