ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 240 тыс. км Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Ладожская, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Продам Приору владею с 2014 года езжу каждый день, есть кондей не работает нужен компрессор, электроусилитель руля, подушка в руле, ксенон, электрорегулировка зеркал с подогревом, торга нет и не будет, перекупы мимо, оформление в течении 14 дней,вопросы по телефону, красивый номер в подарок. он тоже денег стоит, есть рыжики, надо рулевую рейку перебрать цена вопроса 1500, стучат гидрокомпенсаторы стучат на холодную. Торгашам даже отвечать не буду. Просмотров много а машину за 4 дня не кто не смотрел.