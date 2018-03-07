ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Ладожская, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Продам Приору владею с 2014 года езжу каждый день, есть кондей не работает нужен компрессор, электроусилитель руля, подушка в руле, ксенон, электрорегулировка зеркал с подогревом, торга нет и не будет, перекупы мимо, оформление в течении 14 дней,вопросы по телефону, красивый номер в подарок. он тоже денег стоит, есть рыжики, надо рулевую рейку перебрать цена вопроса 1500, стучат гидрокомпенсаторы стучат на холодную. Торгашам даже отвечать не буду. Просмотров много а машину за 4 дня не кто не смотрел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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