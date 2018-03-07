ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Ладожская, Краснодарский край
Имя: Руслан
Описание
Продам Приору владею с 2014 года езжу каждый день, есть кондей не работает нужен компрессор, электроусилитель руля, подушка в руле, ксенон, электрорегулировка зеркал с подогревом, торга нет и не будет, перекупы мимо, оформление в течении 14 дней,вопросы по телефону, красивый номер в подарок. он тоже денег стоит, есть рыжики, надо рулевую рейку перебрать цена вопроса 1500, стучат гидрокомпенсаторы стучат на холодную. Торгашам даже отвечать не буду. Просмотров много а машину за 4 дня не кто не смотрел.
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