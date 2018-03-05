ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 27 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся почти новый автомобиль,гаражного хранения,ПТС декабрь 2015 эксплуатация с 2016 года. Двигатель 1,6(106 л. с) тросикавая коробка, с кондиционером. Авто в отличном состоянии по все параметрам.В салоне не курили и не сорили ,состояние новое ещё присутствует запах новой машины, кузов без притертостей и царапин, не билась и не красилась даже бампера не трогали. Машина полный сток без каких либо доработок. За машиной следили и ухаживали, а не просто катались. Остальные вопросы по тел.

