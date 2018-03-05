ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 27 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся почти новый автомобиль,гаражного хранения,ПТС декабрь 2015 эксплуатация с 2016 года. Двигатель 1,6(106 л. с) тросикавая коробка, с кондиционером. Авто в отличном состоянии по все параметрам.В салоне не курили и не сорили ,состояние новое ещё присутствует запах новой машины, кузов без притертостей и царапин, не билась и не красилась даже бампера не трогали. Машина полный сток без каких либо доработок. За машиной следили и ухаживали, а не просто катались. Остальные вопросы по тел.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.