ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 27 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся почти новый автомобиль,гаражного хранения,ПТС декабрь 2015 эксплуатация с 2016 года. Двигатель 1,6(106 л. с) тросикавая коробка, с кондиционером. Авто в отличном состоянии по все параметрам.В салоне не курили и не сорили ,состояние новое ещё присутствует запах новой машины, кузов без притертостей и царапин, не билась и не красилась даже бампера не трогали. Машина полный сток без каких либо доработок. За машиной следили и ухаживали, а не просто катались. Остальные вопросы по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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