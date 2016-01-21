ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
А также
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Подробности по тел.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.