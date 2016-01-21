ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

А также

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Подробности по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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