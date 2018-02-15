ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 77,502 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продается приорка 11 года выпуска,состояние хорошее,комплектация с кондеем,он заправлен и работает,зимняя и летняя резина в придачу,салон не убитый,двигатель масло не ест,лью мотюль ,бензином только 95 кормлю. Тянет хорошо,из минусов пара косяков по лкп,железо не деформировано.Я второй владелец,ПТС оригинал. Продажа вынужденая,чему подтверждение сделаная 11 февраля страховка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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