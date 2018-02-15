ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 77,502 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продается приорка 11 года выпуска,состояние хорошее,комплектация с кондеем,он заправлен и работает,зимняя и летняя резина в придачу,салон не убитый,двигатель масло не ест,лью мотюль ,бензином только 95 кормлю. Тянет хорошо,из минусов пара косяков по лкп,железо не деформировано.Я второй владелец,ПТС оригинал. Продажа вынужденая,чему подтверждение сделаная 11 февраля страховка.