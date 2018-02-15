ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 77,502 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продается приорка 11 года выпуска,состояние хорошее,комплектация с кондеем,он заправлен и работает,зимняя и летняя резина в придачу,салон не убитый,двигатель масло не ест,лью мотюль ,бензином только 95 кормлю. Тянет хорошо,из минусов пара косяков по лкп,железо не деформировано.Я второй владелец,ПТС оригинал. Продажа вынужденая,чему подтверждение сделаная 11 февраля страховка.
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