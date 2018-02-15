ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация норма. Я единственный хозяин. Ржавчина отсутствует. За машиной следил . Масло каждые 8 тыс. 15 тыс. Назад поменял ремень грм с роликами, новая помпа. Установлены передние вентилируемые с перфорацией тормозные диски. Выхлоп 4:2:1 . Банка Fox. Чип тюнинг. Кормил только 95-ым . Едет бодро. Стекла завод. Установлена 3-компонентная музыка. Сигнализация с обратной связью. Торг у капота. Все подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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