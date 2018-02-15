ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 80 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 94 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация норма. Я единственный хозяин. Ржавчина отсутствует. За машиной следил . Масло каждые 8 тыс. 15 тыс. Назад поменял ремень грм с роликами, новая помпа. Установлены передние вентилируемые с перфорацией тормозные диски. Выхлоп 4:2:1 . Банка Fox. Чип тюнинг. Кормил только 95-ым . Едет бодро. Стекла завод. Установлена 3-компонентная музыка. Сигнализация с обратной связью. Торг у капота. Все подробности по телефону.