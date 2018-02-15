ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 199 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, ухоженный салон, электронная панель приборов, сигнализация, магнитола Sony, все расходники поменяны. Требуется ремонт двигателя (порвало ремень ГРМ). Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.