ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 199 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, ухоженный салон, электронная панель приборов, сигнализация, магнитола Sony, все расходники поменяны. Требуется ремонт двигателя (порвало ремень ГРМ). Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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