ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал! Куплена в г. Краснодар по ПТС декабрь 2011 г, машина за пределы края не выезжала, ржавчины нету вообще!
Комплектация норма+ кондиционер, ABS, Airbag, SRS, ЭУР и т. д. Не битая не все детали и стекла заводские, салон приятный ухоженный, приятный внешний вид, техническая часть в идеальном состоянии, не единого постороннего шума, коробка не хрустит, двигатель работает ровно, музыка, деревянная полка, шумка, сигналка, машина реально не требует ни рубля вложении, бережная экспоуатация за все годы!
торг после осмотра авто!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Марьино

225 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 188,5 тыс. км.
Краснодарский край, Октябрьская

155 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

275 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

265 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале