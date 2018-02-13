ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 124 тыс. км Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал! Куплена в г. Краснодар по ПТС декабрь 2011 г, машина за пределы края не выезжала, ржавчины нету вообще!

Комплектация норма+ кондиционер, ABS, Airbag, SRS, ЭУР и т. д. Не битая не все детали и стекла заводские, салон приятный ухоженный, приятный внешний вид, техническая часть в идеальном состоянии, не единого постороннего шума, коробка не хрустит, двигатель работает ровно, музыка, деревянная полка, шумка, сигналка, машина реально не требует ни рубля вложении, бережная экспоуатация за все годы!

торг после осмотра авто!