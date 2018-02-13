ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 126 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Лада Priora Седан 2011 г. выпуска. Автомобиль в отличном состоянии без гнили ржавчины, вся в родной краске кроме переднего бампера, меняли на рестайлинг в 2012 году. Комплектация: кондиционер, АБС, электрозеркала, электроусилитель руля, подушка безопасности. Противотуманные фары, магнитола Пионер, четыре динамика. Четыре новых колеса с зимней резиной. Звоните, все вопросы по телефону. Торг при осмотре.