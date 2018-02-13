ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 126 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Лада Priora Седан 2011 г. выпуска. Автомобиль в отличном состоянии без гнили ржавчины, вся в родной краске кроме переднего бампера, меняли на рестайлинг в 2012 году. Комплектация: кондиционер, АБС, электрозеркала, электроусилитель руля, подушка безопасности. Противотуманные фары, магнитола Пионер, четыре динамика. Четыре новых колеса с зимней резиной. Звоните, все вопросы по телефону. Торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.