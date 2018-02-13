ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 126 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Лада Priora Седан 2011 г. выпуска. Автомобиль в отличном состоянии без гнили ржавчины, вся в родной краске кроме переднего бампера, меняли на рестайлинг в 2012 году. Комплектация: кондиционер, АБС, электрозеркала, электроусилитель руля, подушка безопасности. Противотуманные фары, магнитола Пионер, четыре динамика. Четыре новых колеса с зимней резиной. Звоните, все вопросы по телефону. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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