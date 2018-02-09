ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 143 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю машину в отличном состоянии. Движок в идеале работает. Стрелу ложит за секунды! Поменял на нем.ремень ГРМ. Ролики все.помпу.выхлоп паук. Центральная труба и задняя банка fox. Коробка работает отлично. Без пинков и хрустов. Стоят распорки стоек и рулевой. Ходовка в отличном состоянии.стоят короткоходки по кругу газомасло и пружины фобос. Сзади отрицательный развал колес. В багажнике сделан фальшь-пол с разными ящичками. Машина проклеена виброизоляцией. Стоит ABC. Подушка на руле. Кандиционер дует идеально. Вентилятор кандея новый поставил. Электроусилитель руля. Торг. Обмен на дешевле. Хлам по цене нового не предлагать.