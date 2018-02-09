ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 143 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю машину в отличном состоянии. Движок в идеале работает. Стрелу ложит за секунды! Поменял на нем.ремень ГРМ. Ролики все.помпу.выхлоп паук. Центральная труба и задняя банка fox. Коробка работает отлично. Без пинков и хрустов. Стоят распорки стоек и рулевой. Ходовка в отличном состоянии.стоят короткоходки по кругу газомасло и пружины фобос. Сзади отрицательный развал колес. В багажнике сделан фальшь-пол с разными ящичками. Машина проклеена виброизоляцией. Стоит ABC. Подушка на руле. Кандиционер дует идеально. Вентилятор кандея новый поставил. Электроусилитель руля. Торг. Обмен на дешевле. Хлам по цене нового не предлагать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.