ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 143 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю машину в отличном состоянии. Движок в идеале работает. Стрелу ложит за секунды! Поменял на нем.ремень ГРМ. Ролики все.помпу.выхлоп паук. Центральная труба и задняя банка fox. Коробка работает отлично. Без пинков и хрустов. Стоят распорки стоек и рулевой. Ходовка в отличном состоянии.стоят короткоходки по кругу газомасло и пружины фобос. Сзади отрицательный развал колес. В багажнике сделан фальшь-пол с разными ящичками. Машина проклеена виброизоляцией. Стоит ABC. Подушка на руле. Кандиционер дует идеально. Вентилятор кандея новый поставил. Электроусилитель руля. Торг. Обмен на дешевле. Хлам по цене нового не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Марьино

225 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 188,5 тыс. км.
Краснодарский край, Октябрьская

155 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

275 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

265 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале