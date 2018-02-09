ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Описание
Мощность двигателя: 98 . LADA PRIORA Прошел предпродажную подготовку, проведена техническая диагностика, результат - автомобиль готов к эксплуатации и ждет своего владельца на площадке авторынка «Академический». За время эксплуатации у автомобиля был всего 1 владелец , оригинальный ПТС. Полностью обслужен. В наличии 2 ключа, комплект летней резины на дисках. Фаркоп. Блокировка руля. Сигнализация. Дополнительно установлено: сигнализация с автозапуском, резиновые коврики. - Автомобиль проверен по ЛКП имеется Чек-Лист, пробег заявлен реальный ПРОВЕРЕНО, проведена компьютерная диагностика всех узлов, КПП и двигателя. - Юридическая гарантия - мы убережем вас от проблем и рисков, связанных с покупкой авто с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.