ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Описание

Мощность двигателя: 98 . LADA PRIORA Прошел предпродажную подготовку, проведена техническая диагностика, результат - автомобиль готов к эксплуатации и ждет своего владельца на площадке авторынка «Академический». За время эксплуатации у автомобиля был всего 1 владелец , оригинальный ПТС. Полностью обслужен. В наличии 2 ключа, комплект летней резины на дисках. Фаркоп. Блокировка руля. Сигнализация. Дополнительно установлено: сигнализация с автозапуском, резиновые коврики. - Автомобиль проверен по ЛКП имеется Чек-Лист, пробег заявлен реальный ПРОВЕРЕНО, проведена компьютерная диагностика всех узлов, КПП и двигателя. - Юридическая гарантия - мы убережем вас от проблем и рисков, связанных с покупкой авто с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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