ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 71 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель

Описание

Мощность двигателя: 98 . LADA PRIORA Прошел предпродажную подготовку, проведена техническая диагностика, результат - автомобиль готов к эксплуатации и ждет своего владельца на площадке авторынка «Академический». За время эксплуатации у автомобиля был всего 1 владелец , оригинальный ПТС. Полностью обслужен. В наличии 2 ключа, комплект летней резины на дисках. Фаркоп. Блокировка руля. Сигнализация. Дополнительно установлено: сигнализация с автозапуском, резиновые коврики. - Автомобиль проверен по ЛКП имеется Чек-Лист, пробег заявлен реальный ПРОВЕРЕНО, проведена компьютерная диагностика всех узлов, КПП и двигателя. - Юридическая гарантия - мы убережем вас от проблем и рисков, связанных с покупкой авто с пробегом.