ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 22,141 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние. Не требует ремонта. Пробег реальный. Не бита, не крашена. Новый аккумулятор. Бережная эксплуатация, ездили по городу. Гаражное хранение. Единственный владелец, 30.12. 2017 переоформлена в связи с вступлением в наследство. Все документы.