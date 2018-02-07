ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина 2013 г. Комплектация Люкс продаю с номерами, с машины ничего не забираю, в отличном состоянии, вложений не требует сел и поехал. Торг у капота реальному клиенту, срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.