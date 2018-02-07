ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина 2013 г. Комплектация Люкс продаю с номерами, с машины ничего не забираю, в отличном состоянии, вложений не требует сел и поехал. Торг у капота реальному клиенту, срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

275 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

275 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

265 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале