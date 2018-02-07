ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 140 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина 2013 г. Комплектация Люкс продаю с номерами, с машины ничего не забираю, в отличном состоянии, вложений не требует сел и поехал. Торг у капота реальному клиенту, срочно.