ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 200 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я хозяин данного автомобиля. ПТС оригинал В автомобиле все что должно работать-работает. Мотор в идеале, масло не ест( при желании хоть 1000 км с вами накатаем, никуда не денется). ГРМ, как и полагается, обслужен и вовремя заменен.

Коробка переключает четко, проблем нет и не будет. Стоит блокировка с преднатягом. Тосол никуда не уходит, резина новая. Музыка, сигнализация, противотуманные фары установлены.