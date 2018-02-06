ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я хозяин данного автомобиля. ПТС оригинал В автомобиле все что должно работать-работает. Мотор в идеале, масло не ест( при желании хоть 1000 км с вами накатаем, никуда не денется). ГРМ, как и полагается, обслужен и вовремя заменен.
Коробка переключает четко, проблем нет и не будет. Стоит блокировка с преднатягом. Тосол никуда не уходит, резина новая. Музыка, сигнализация, противотуманные фары установлены.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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