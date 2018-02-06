ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я хозяин данного автомобиля. ПТС оригинал В автомобиле все что должно работать-работает. Мотор в идеале, масло не ест( при желании хоть 1000 км с вами накатаем, никуда не денется). ГРМ, как и полагается, обслужен и вовремя заменен.
Коробка переключает четко, проблем нет и не будет. Стоит блокировка с преднатягом. Тосол никуда не уходит, резина новая. Музыка, сигнализация, противотуманные фары установлены.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.