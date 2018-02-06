ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Читаем внимательно, потом звоним. Я хозяин. Продаю только с переоформлением.
Родной пробег 118500 км. Автомобиль очень ухожен. Состояние нового. Готов на любые ваши проверки: с мастерами, с малярами, с мотористами, хоть с экстрасенсами.
Торг реальному покупателю возле авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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