ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Читаем внимательно, потом звоним. Я хозяин. Продаю только с переоформлением.
Родной пробег 118500 км. Автомобиль очень ухожен. Состояние нового. Готов на любые ваши проверки: с мастерами, с малярами, с мотористами, хоть с экстрасенсами.
Торг реальному покупателю возле авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.