ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 118 тыс. км Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Читаем внимательно, потом звоним. Я хозяин. Продаю только с переоформлением.

Родной пробег 118500 км. Автомобиль очень ухожен. Состояние нового. Готов на любые ваши проверки: с мастерами, с малярами, с мотористами, хоть с экстрасенсами.

Торг реальному покупателю возле авто.