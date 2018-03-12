ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 125,824 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Иосиф Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль бодрый, в хорошем состоянии, всё работает, сел и поехал. Жидкости в норме; масло не ест; двигатель, коробка, ходовая, кузов, салон - в порядке; в машине не курили. Вместо катализатора стоит паук, сзади установлен усиленный пол под сабвуфер, шумоизоляция, магнитола "Pioneer" с MP3-Радио-USB-AUX. Комплектация "норма" 1.6 16V: АВS, ЭУР, кондиционер, подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъёмники, электрозеркала с подогревом. На 120000 (реального пробега) км менялось: масло Liqui Moly 5W-40, фильтры (салона, воздушный, масляный, топливный), ремкомплект ГРМ, колодки по кругу, задние тормозные барабаны, щётки стеклоочистителей. ПТС оригинал (я 3-ий хозяин). Любые проверки за Ваш счёт. Автомобиль не в аресте, без штрафов, и без каких-либо обременений, куплен не в кредит, юридически чист. БЕЗ ТОРГА!!!. Обмен не интересует! Перекупам не беспокоить! Продаю в связи с покупкой нового автомобиля. Звонить с 9:00 - 22:00 ч.