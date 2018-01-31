ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Чистый 2013 год. Я третий хозяин. На учете на мне. Езжу около года. ПТС оригинал, машина местная. Комплектация норма+. На ходу сбитая, едет нормально. Кондиционер работает отлично. Ц.з., музыка, электрозеркала, передние стеклоподъемники, ЭУР. Мотор, ходовая, коробка без нареканий. Ролики и ГРМ менял недавно. Резина летняя, свежая. Вложений не требует. Реальному покупателю торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.