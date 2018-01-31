ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Чистый 2013 год. Я третий хозяин. На учете на мне. Езжу около года. ПТС оригинал, машина местная. Комплектация норма+. На ходу сбитая, едет нормально. Кондиционер работает отлично. Ц.з., музыка, электрозеркала, передние стеклоподъемники, ЭУР. Мотор, ходовая, коробка без нареканий. Ролики и ГРМ менял недавно. Резина летняя, свежая. Вложений не требует. Реальному покупателю торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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