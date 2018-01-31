ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 113 тыс. км Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый металлик К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Чистый 2013 год. Я третий хозяин. На учете на мне. Езжу около года. ПТС оригинал, машина местная. Комплектация норма+. На ходу сбитая, едет нормально. Кондиционер работает отлично. Ц.з., музыка, электрозеркала, передние стеклоподъемники, ЭУР. Мотор, ходовая, коробка без нареканий. Ролики и ГРМ менял недавно. Резина летняя, свежая. Вложений не требует. Реальному покупателю торг при осмотре.