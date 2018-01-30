ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. Сигнализация с авто запуском. Сейчас на зимней резине, летняя на дисках прилагается. Кондиционера нет. Продаю т. к. Купил иномарку. Машиной владею год, проблем не доставляла. Машиной доволен. Номера не продаются. Че билось, че красилось не знаю. Приезжайте смотрите, меряйте, щупайте сами.Не звоните с глупыми вопросами! Продаю свою машину т. к больше в ней не нуждаюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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