ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 100 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии не бита не крашена. Заменены все расходники. Ходовая, коробка, двигатель, в хорошем состоянии, нет ни одной ржавчины, комплектация Норма+, кондиционер работает хорошо, электроусилитель, электрозеркала. Музыка, сигнализация с обратной связью, за машиной следил. Шумоизоляция, машина местная, куплена в автосалоне в феврале 2012 года, двигатель масло не ест, коробка не хрустит. Юридически чистая. Торг.