ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии не бита не крашена. Заменены все расходники. Ходовая, коробка, двигатель, в хорошем состоянии, нет ни одной ржавчины, комплектация Норма+, кондиционер работает хорошо, электроусилитель, электрозеркала. Музыка, сигнализация с обратной связью, за машиной следил. Шумоизоляция, машина местная, куплена в автосалоне в феврале 2012 года, двигатель масло не ест, коробка не хрустит. Юридически чистая. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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