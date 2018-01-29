ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии не бита не крашена. Заменены все расходники. Ходовая, коробка, двигатель, в хорошем состоянии, нет ни одной ржавчины, комплектация Норма+, кондиционер работает хорошо, электроусилитель, электрозеркала. Музыка, сигнализация с обратной связью, за машиной следил. Шумоизоляция, машина местная, куплена в автосалоне в феврале 2012 года, двигатель масло не ест, коробка не хрустит. Юридически чистая. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.