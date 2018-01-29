ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 130 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль ВАЗ 2170 Приора 2013 года в отличном состоянии, как технически так и внешне. 1 хозяин, ПТС оригинал. Комплектация почти люкс:

Климат отлично дует, подогрев лобового и т.д. Вся электроника работает. Установлена хорошая музыка, руль и подлокотник перетянут кожей(в ателье) За Авто следили и ухаживали, проходили своевременно ТО. Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. Возможна продажа с колёсами R16 на новой резине TOYO. (Цена с колёсами 310тр). Осмотр район аэропорта, минимальный торг возле авто.