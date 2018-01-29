ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль ВАЗ 2170 Приора 2013 года в отличном состоянии, как технически так и внешне. 1 хозяин, ПТС оригинал. Комплектация почти люкс:
Климат отлично дует, подогрев лобового и т.д. Вся электроника работает. Установлена хорошая музыка, руль и подлокотник перетянут кожей(в ателье) За Авто следили и ухаживали, проходили своевременно ТО. Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. Возможна продажа с колёсами R16 на новой резине TOYO. (Цена с колёсами 310тр). Осмотр район аэропорта, минимальный торг возле авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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