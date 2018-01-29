ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам автомобиль ВАЗ 2170 Приора 2013 года в отличном состоянии, как технически так и внешне. 1 хозяин, ПТС оригинал. Комплектация почти люкс:
Климат отлично дует, подогрев лобового и т.д. Вся электроника работает. Установлена хорошая музыка, руль и подлокотник перетянут кожей(в ателье) За Авто следили и ухаживали, проходили своевременно ТО. Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. Возможна продажа с колёсами R16 на новой резине TOYO. (Цена с колёсами 310тр). Осмотр район аэропорта, минимальный торг возле авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.