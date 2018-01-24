ВАЗ (LADA) Priora

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Приору 2011 г. в. Авто в отличном состоянии. Все расходники менялись вовремя. Никаких вложений не требует. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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