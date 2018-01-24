ВАЗ (LADA) Priora
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Приору 2011 г. в. Авто в отличном состоянии. Все расходники менялись вовремя. Никаких вложений не требует. Торг уместен.
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