ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 153 тыс. км Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

В хорошем состоянии без ДТП, комплектация кондиционер ABS электро усилитель руля подогрев зеркал, капитальный ремонт двигателя 3000 км назад , полная шумоизоляция кузова, сигнализация с обратной связью и автозапуском. Имеется летняя резина на заводском литье с минимальным износом. Возможен обмен на передний привод не старше 2003 г. с доплатой мне не меньше 120000 р. Хлам не предлагать!