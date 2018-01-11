ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 153 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии без ДТП, комплектация кондиционер ABS электро усилитель руля подогрев зеркал, капитальный ремонт двигателя 3000 км назад , полная шумоизоляция кузова, сигнализация с обратной связью и автозапуском. Имеется летняя резина на заводском литье с минимальным износом. Возможен обмен на передний привод не старше 2003 г. с доплатой мне не меньше 120000 р. Хлам не предлагать!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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