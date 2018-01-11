ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 153 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Виктор
Описание
В хорошем состоянии без ДТП, комплектация кондиционер ABS электро усилитель руля подогрев зеркал, капитальный ремонт двигателя 3000 км назад , полная шумоизоляция кузова, сигнализация с обратной связью и автозапуском. Имеется летняя резина на заводском литье с минимальным износом. Возможен обмен на передний привод не старше 2003 г. с доплатой мне не меньше 120000 р. Хлам не предлагать!
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