ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Константин
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Описание
Приора в отличном состоянии. 2010 г. Кондиционер, АБС, музыка. Сигнализация с авто запуском. Бампера, фары Приора 2. Не бита, не крашена. Стекла все родные. По кузову вздутостей нет. Салон в отличном состоянии. Штампы новые. Ремень ГРМ замнен. Обмен Желательно на ВАЗ 2114.
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