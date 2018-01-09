ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Приора в отличном состоянии. 2010 г. Кондиционер, АБС, музыка. Сигнализация с авто запуском. Бампера, фары Приора 2. Не бита, не крашена. Стекла все родные. По кузову вздутостей нет. Салон в отличном состоянии. Штампы новые. Ремень ГРМ замнен. Обмен Желательно на ВАЗ 2114.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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