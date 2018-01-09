ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 130 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Приора в отличном состоянии. 2010 г. Кондиционер, АБС, музыка. Сигнализация с авто запуском. Бампера, фары Приора 2. Не бита, не крашена. Стекла все родные. По кузову вздутостей нет. Салон в отличном состоянии. Штампы новые. Ремень ГРМ замнен. Обмен Желательно на ВАЗ 2114.