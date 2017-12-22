ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 48,5 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в идеальном тех состояние,максимальная комплектация, двухсторонняя сигнализация с автозапуском, два комплекта колёс лето R-16 (новые), зима R-14 (новые) родной пробег, ПТС оригинал , вложений не требует. Торг, обмен

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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