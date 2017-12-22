ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 48,5 тыс. км Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в идеальном тех состояние,максимальная комплектация, двухсторонняя сигнализация с автозапуском, два комплекта колёс лето R-16 (новые), зима R-14 (новые) родной пробег, ПТС оригинал , вложений не требует. Торг, обмен