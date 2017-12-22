ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 48,5 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Авто в идеальном тех состояние,максимальная комплектация, двухсторонняя сигнализация с автозапуском, два комплекта колёс лето R-16 (новые), зима R-14 (новые) родной пробег, ПТС оригинал , вложений не требует. Торг, обмен
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