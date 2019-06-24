ВАЗ (LADA) Largus

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 206 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: АЛЕКСАНДР

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Центральный замок

Описание

СОСТОЯНИЕ УДОЛИТВОРИТЕЛЬНОЕ

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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