ВАЗ (LADA) Largus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 206 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: АЛЕКСАНДР
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Центральный замок
Описание
СОСТОЯНИЕ УДОЛИТВОРИТЕЛЬНОЕ
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