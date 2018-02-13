ВАЗ (LADA) Largus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Апшеронск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Надежный, рабочий автомобиль. В ДТП не участвовал, крашеных деталей нет! Стоит ГБО. Тяжелых грузов не возил. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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