ВАЗ (LADA) Largus Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 114 тыс. км Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Серый Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Надежный, рабочий автомобиль. В ДТП не участвовал, крашеных деталей нет! Стоит ГБО. Тяжелых грузов не возил. Все вопросы по телефону.