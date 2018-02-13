ВАЗ (LADA) Largus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Надежный, рабочий автомобиль. В ДТП не участвовал, крашеных деталей нет! Стоит ГБО. Тяжелых грузов не возил. Все вопросы по телефону.
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