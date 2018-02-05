ВАЗ (LADA) Largus Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 46 тыс. км Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Юрьевич Телефон:

Описание

Продаю автомобиль Лада Ларгус 2015 г. в. Покупали автомобили в городе Краснодаре, в Автосалоне у официального дилера. 1 хозяин, 2 комплекта ключей, Газовое оборудование.

Богатая комплектация:

- 7 мест

- кондиционер,

- гидроусилитель руля

- AIRBAG подушки безопасности

- ABS Антиблокировочная система

- подогрев сидений

- электро-стеклоподемники

- музыка Mp3+Micro CD

- акустика

- Бампера в цвет кузова,

- кожаная обшивка руля,

- центральный замок на 4 двери,

- Оригинальные ЛИТЫЕ диски,

- тонировка задний полукруг,

- набор автомобилиста

- газовое оборудование с баллоном под запаску, смешной расход топлива и денег

Возможна продажа в кредит через автосалон.