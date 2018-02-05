ВАЗ (LADA) Largus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 46 тыс. км
Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений Юрьевич
Описание
Продаю автомобиль Лада Ларгус 2015 г. в. Покупали автомобили в городе Краснодаре, в Автосалоне у официального дилера. 1 хозяин, 2 комплекта ключей, Газовое оборудование.
Богатая комплектация:
- 7 мест
- кондиционер,
- гидроусилитель руля
- AIRBAG подушки безопасности
- ABS Антиблокировочная система
- подогрев сидений
- электро-стеклоподемники
- музыка Mp3+Micro CD
- акустика
- Бампера в цвет кузова,
- кожаная обшивка руля,
- центральный замок на 4 двери,
- Оригинальные ЛИТЫЕ диски,
- тонировка задний полукруг,
- набор автомобилиста
- газовое оборудование с баллоном под запаску, смешной расход топлива и денег
Возможна продажа в кредит через автосалон.
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